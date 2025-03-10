Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Số 162 đường Giải Phóng - TP. Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống các kênh marketing của Bệnh viện: Fanpage, Website,Youtube,...

- Phụ trách xây dựng các nội dung, Video, hình ảnh truyền thông trên các nền tảng MXH

- Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch

- Có khả năng tổng hợp thông tin và giao tiếp tốt.

- Năng động, sáng tạo trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, biết sử dụng các công cụ Marketing

- Chủ động trong công việc, sáng tạo, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh + thưởng các ngày Lễ, Tết

- Làm việc giờ hành chính từ 7h30 - 17h00 (1 tuần được nghỉ 1 ngày)

- Nghỉ Lễ (Tết) theo quy định

- Đóng đầy đủ BHXH theo quy định sau khi hết thử việc

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin