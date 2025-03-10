Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Số 162 đường Giải Phóng

- TP. Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống các kênh marketing của Bệnh viện: Fanpage, Website,Youtube,...
- Phụ trách xây dựng các nội dung, Video, hình ảnh truyền thông trên các nền tảng MXH
- Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
- Có khả năng tổng hợp thông tin và giao tiếp tốt.
- Năng động, sáng tạo trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, biết sử dụng các công cụ Marketing
- Chủ động trong công việc, sáng tạo, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh + thưởng các ngày Lễ, Tết
- Làm việc giờ hành chính từ 7h30 - 17h00 (1 tuần được nghỉ 1 ngày)
- Nghỉ Lễ (Tết) theo quy định
- Đóng đầy đủ BHXH theo quy định sau khi hết thử việc
- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 162 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

