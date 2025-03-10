Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nam Định:
- Số 162 đường Giải Phóng
- TP. Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý hệ thống các kênh marketing của Bệnh viện: Fanpage, Website,Youtube,...
- Phụ trách xây dựng các nội dung, Video, hình ảnh truyền thông trên các nền tảng MXH
- Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
- Có khả năng tổng hợp thông tin và giao tiếp tốt.
- Năng động, sáng tạo trong công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, biết sử dụng các công cụ Marketing
- Chủ động trong công việc, sáng tạo, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh + thưởng các ngày Lễ, Tết
- Làm việc giờ hành chính từ 7h30 - 17h00 (1 tuần được nghỉ 1 ngày)
- Nghỉ Lễ (Tết) theo quy định
- Đóng đầy đủ BHXH theo quy định sau khi hết thử việc
- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên môn cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI