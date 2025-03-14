Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Liberico
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công ty Cổ phần Liberico

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Liberico

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 173 Xuân Thủy, Thị xã Hương Thủy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, xác định nhu cầu, hành vi và xây dựng chân dung của các nhóm thành viên mục tiêu.
- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho dự án, thiết kế các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và các chiến dịch quảng bá hướng đến từng nhóm thành viên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng.
- Phát triển nội dung marketing phù hợp với từng nhóm thành viên, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu quảng cáo.
- Quản lý kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến để quảng bá cho các sản phẩm và các dịch vụ dự án.
- Lên kế hoạch và kịch bản tổ chức hội thảo và hội nghị khách hàng, giám sát tiến trình và xử lý các tình huống phát sinh.
- Thu thập phản hồi từ khách hàng, đánh giá hiệu quả của sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện sau.
- Lập báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động marketing và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán sỉ, bán buôn.
- Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng đa dạng.
- Khả năng phân tích và tư duy chiến lược.
- Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao việc và quản lý hiệu quả.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.
- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Liberico Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 - 18tr/tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...
- Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ theo quy định của luật và của công ty
- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, 01 tháng nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liberico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liberico

Công ty Cổ phần Liberico

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tháp B, Tầng 24 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

