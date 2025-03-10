Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 338 Thái Hà, Phường Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

• Phân tích đối thủ: Có tư duy phân tích, so sánh ít nhất 3 đối thủ cạnh tranh, đánh giá ưu – nhược điểm về cách chạy quảng cáo để áp dụng phù hợp vào sản phẩm của công ty.
• Chạy quảng cáo tối ưu ngân sách: Có kinh nghiệm tối ưu chi phí Ads trên các nền tảng Facebook, Google, TikTok. Biết cách phân bổ ngân sách hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.
• Sử dụng tệp khách hàng: Thành thạo cách chạy các tệp đối tượng có sẵn như page engagement, data truy cập web, lookalike từ số điện thoại để remarketing.
• Chủ động trong công việc: Tự lên content quảng cáo, chỉnh sửa hình ảnh/video bằng Canva, Photoshop, CapCut để không phụ thuộc vào team content.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chạy Ads, ưu tiên từng làm cho doanh nghiệp nhỏ.
• Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, không ngại thử nghiệm phương pháp mới.
• Chủ động trong công việc, không đợi việc giao mà tự đề xuất hướng đi tối ưu.
• Có trách nhiệm với hiệu suất công việc, liên tục theo dõi và điều chỉnh chiến dịch quảng cáo để mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

Tại Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12 - 18 triệu/tháng (tùy năng lực) + % Doanh số + thưởng KPI + phụ cấp ăn → Mức lương trung bình từ 15tr - 22tr
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Lương và chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực làm việc.
- Chế độ thâm niên, nghỉ lễ tết,làm thêm giờ.
- Đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên chính thức.
- Tham gia party thường niên, du lịch... cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 125B Cụm 13, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

