Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Tòa 102 USILK City Sông Đà Thăng Long, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok, google ads cho sản phẩm thời trang nam, nữ và phụ kiện được phân công thị trường việt nam và đông nam á với ngân sách không giới hạn từ 5 triệu-30 triệu/ ngày( hơn có thể xin leader)
Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu
Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý...cho cấp trên.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm fulltime và có laptop
Cóhiểu biết cơ bản về quảng cáo Facebook Ads hoặc Tiktok Ads.....
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế hình ảnh nhạy bén.
Có sự kiên trì (mong muốn gắn bó lâu dài tối thiểu 1 năm)
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng4- 5tr + Phụ cấp + Thưởng % doanh thu (thu nhập 10-20tr).
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên nhân viên => leader sau 3-6 tháng, lương cứng từ 12-15tr, đươc học các khoá học online và offline về marketing, thương hiệu tốt nhất ở Viêt Nam. Thu nhâp 2 con số (hoặc 3 tuỳ đô nhanh nhay) sau 6 tháng - 1 năm bền vững tuỳ năng lưc
Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ...
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà Usilk 102, La Khê, Tố Hữu, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

