Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nam
Số lượng tuyển 2 người
Kinh nghiệm Không yêu cầu
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lô số 4, Đường số 94, Khu đô thị Thái Hưng, xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc

- Triển khai và giám sát các chiến dịch Trade Marketing tại địa bàn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ

- Thực hiện các công việc thúc đẩy doanh số, Marketing tại điểm bán - Làm việc với Trình Dược Viên, đối tác thi công tại địa bàn

- Liên hệ, lên kế hoạch, tổ chức các Sự kiện, Hội thảo

- Truyền thông nội bộ, kết nối các bộ phận, tổ chức các hoạt động tại Chi nhánh

Yêu Cầu Công Việc

+ Giới tính: Nam, dưới 28 tuổi

+ Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt

+ Linh hoạt, giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình

+ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Quyền Lợi Được Hưởng

- BHXH đầy đủ, lương thưởng hấp dẫn và rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đầy tiềm năng phát triển

- Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của phòng và công ty: Team building, nghỉ mát, dã ngoại;

- Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân;

- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp vui vẻ, quản lý nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển

