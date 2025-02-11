Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Lô số 4, Đường số 94, Khu đô thị Thái Hưng, xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Triển khai và giám sát các chiến dịch Trade Marketing tại địa bàn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ
- Thực hiện các công việc thúc đẩy doanh số, Marketing tại điểm bán - Làm việc với Trình Dược Viên, đối tác thi công tại địa bàn
- Liên hệ, lên kế hoạch, tổ chức các Sự kiện, Hội thảo
- Truyền thông nội bộ, kết nối các bộ phận, tổ chức các hoạt động tại Chi nhánh
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giới tính: Nam, dưới 28 tuổi
+ Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
+ Linh hoạt, giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình
+ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
+ Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
+ Linh hoạt, giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình
+ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH đầy đủ, lương thưởng hấp dẫn và rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đầy tiềm năng phát triển
- Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của phòng và công ty: Team building, nghỉ mát, dã ngoại;
- Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân;
- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp vui vẻ, quản lý nhiệt tình
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đầy tiềm năng phát triển
- Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của phòng và công ty: Team building, nghỉ mát, dã ngoại;
- Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân;
- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp vui vẻ, quản lý nhiệt tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI