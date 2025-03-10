Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 2 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 2 Triệu

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 104/2B Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Xây dựng, quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada,
Tiki, TikTok Shop...
Tối ưu hóa nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, từ khóa SEO) để tăng khả năng hiển
thị và doanh số.
Quản lý giá cả, chương trình khuyến mãi, voucher theo từng chiến dịch marketing.
Hỗ trợ xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại trên sàn TMĐT.
Đăng bài, bình luận, tương tác trên các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, Instagram,
Forum… để tạo hiệu ứng lan truyền.
Quản lý và phát triển cộng đồng (group, fanpage, diễn đàn…) liên quan đến sản
phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng ưu tiên chuyên ngành liên quan đến Marketing, social
media...
Tinh thần làm việc tự giác cao
Đam mê kinh doanh và thích thử sức với các sản phẩm mới
Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2.000.000 + thưởng doanh số
Thời gian làm việc linh động, có thể làm online ở nhà
Hỗ trợ dấu mốc
Được tham gia thực chiến vào các hoạt động của cửa hàng
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và học thêm nhiều kiến thức trong ngành.
Cơ hội thăng tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 104/2B quốc lộ 13 cũ, hiệp bình phước, thủ đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

