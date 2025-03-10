Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 104/2B Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Xây dựng, quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada,

Tiki, TikTok Shop...

Tối ưu hóa nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, từ khóa SEO) để tăng khả năng hiển

thị và doanh số.

Quản lý giá cả, chương trình khuyến mãi, voucher theo từng chiến dịch marketing.

Hỗ trợ xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại trên sàn TMĐT.

Đăng bài, bình luận, tương tác trên các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, Instagram,

Forum… để tạo hiệu ứng lan truyền.

Quản lý và phát triển cộng đồng (group, fanpage, diễn đàn…) liên quan đến sản

phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng ưu tiên chuyên ngành liên quan đến Marketing, social

media...

Tinh thần làm việc tự giác cao

Đam mê kinh doanh và thích thử sức với các sản phẩm mới

Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2.000.000 + thưởng doanh số

Thời gian làm việc linh động, có thể làm online ở nhà

Hỗ trợ dấu mốc

Được tham gia thực chiến vào các hoạt động của cửa hàng

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và học thêm nhiều kiến thức trong ngành.

Cơ hội thăng tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS

