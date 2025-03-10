Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS
- Bình Phước:
- 104/2B Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Xây dựng, quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada,
Tiki, TikTok Shop...
Tối ưu hóa nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, từ khóa SEO) để tăng khả năng hiển
thị và doanh số.
Quản lý giá cả, chương trình khuyến mãi, voucher theo từng chiến dịch marketing.
Hỗ trợ xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại trên sàn TMĐT.
Đăng bài, bình luận, tương tác trên các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, Instagram,
Forum… để tạo hiệu ứng lan truyền.
Quản lý và phát triển cộng đồng (group, fanpage, diễn đàn…) liên quan đến sản
phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
media...
Tinh thần làm việc tự giác cao
Đam mê kinh doanh và thích thử sức với các sản phẩm mới
Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh động, có thể làm online ở nhà
Hỗ trợ dấu mốc
Được tham gia thực chiến vào các hoạt động của cửa hàng
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và học thêm nhiều kiến thức trong ngành.
Cơ hội thăng tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY AN TOOLS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI