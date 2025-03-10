Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Số 6 Đường 39, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch marketing tổng thể cho công ty, bao gồm các hoạt động truyền thông, quảng cáo, sự kiện, quan hệ công chúng...

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.

Thực hiện các hoạt động marketing online như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing...

Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông online của công ty.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả cho cấp trên.

Tham gia xây dựng và quản lý ngân sách marketing.

Phối hợp với các đơn vị truyền thông, quảng cáo để thực hiện các chiến dịch marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và độc đáo để thu hút khách hàng.

Tham gia các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành xây dựng để quảng bá hình ảnh công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Nắm vững các kiến thức về marketing online và offline.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin