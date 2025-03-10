Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Vòng xoay cầu Bình Tân, Đường Tôn Đức Thắng, Khu dân cư Hòn Rớ 1, Xã Phước Đồng,Khánh Hòa, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai các chương trình sự kiện quảng cáo, khuyến mãi, PR hàng Tháng/Quý.
Quản lý và triển khai các nội dung truyền thông trên Fanpage, Website, Tiktok, …
Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi….
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng MKT/ Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, PR hoặc các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Marketing, PR. Có nhiều ý tưởng sáng tạo, kỹ năng viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.
Ưu tiên các ứng viên có chuyên môn về Digital và ứng viên có kinh nghiệm làm Maketing tại các Hãng ô tô có thương hiệu lớn; có kiến thức cơ bản về xe ô tô.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Marketing, PR. Có nhiều ý tưởng sáng tạo, kỹ năng viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.
Ưu tiên các ứng viên có chuyên môn về Digital và ứng viên có kinh nghiệm làm Maketing tại các Hãng ô tô có thương hiệu lớn; có kiến thức cơ bản về xe ô tô.
Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm
Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Thưởng tháng lương 13, chế độ hiếu hỉ, sinh nhật... và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Được công ty hỗ trợ ăn trưa
Làm việc trong môi trưởng chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện.
Các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
