Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vòng xoay cầu Bình Tân, Đường Tôn Đức Thắng, Khu dân cư Hòn Rớ 1, Xã Phước Đồng,Khánh Hòa, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình sự kiện quảng cáo, khuyến mãi, PR hàng Tháng/Quý.

Quản lý và triển khai các nội dung truyền thông trên Fanpage, Website, Tiktok, …

Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi….

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng MKT/ Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, PR hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Marketing, PR. Có nhiều ý tưởng sáng tạo, kỹ năng viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt.

Ưu tiên các ứng viên có chuyên môn về Digital và ứng viên có kinh nghiệm làm Maketing tại các Hãng ô tô có thương hiệu lớn; có kiến thức cơ bản về xe ô tô.

Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm

Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Thưởng tháng lương 13, chế độ hiếu hỉ, sinh nhật... và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Được công ty hỗ trợ ăn trưa

Làm việc trong môi trưởng chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện.

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin