Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
- Quảng Ngãi: Trụ sở chính PTSC Quảng Ngãi, lô 4H Tôn Đức Thắng., TP Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh;
• Sáng tạo ý tưởng, biên tập nội dung cho các ấn phẩm và chiến dịch truyền thông của Công ty;
• Theo dõi, đo lường và quản lý các kênh truyền thông (kênh số và truyền thống) của Công ty;
• Chuẩn bị nội dung và tổ chức tham gia các sự kiện triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước;
• Triển khai hoạt động marketing truyền thông tích hợp đồng bộ, nhất quán, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh;
• Tham gia công tác phát triển kinh doanh: Chào giá, đấu thầu cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Công ty đến khách hàng;
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo phòng, BGĐ công ty;
• Có cơ hội huấn luyện: Làm việc với các đối tác nước ngoài và đi công tác khi có yêu cầu, được đào tạo kiến thức về hệ thống, dịch vụ sản phẩm và kỹ năng sử dụng các công cụ Truyền thông Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hồ sơ xin việc gồm:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC Thì Được Hưởng Những Gì
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
– Chế độ khen thưởng theo quy định của Công ty;
– Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
