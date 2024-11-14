Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh;

• Sáng tạo ý tưởng, biên tập nội dung cho các ấn phẩm và chiến dịch truyền thông của Công ty;

• Theo dõi, đo lường và quản lý các kênh truyền thông (kênh số và truyền thống) của Công ty;

• Chuẩn bị nội dung và tổ chức tham gia các sự kiện triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước;

• Triển khai hoạt động marketing truyền thông tích hợp đồng bộ, nhất quán, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh;

• Tham gia công tác phát triển kinh doanh: Chào giá, đấu thầu cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Công ty đến khách hàng;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo phòng, BGĐ công ty;

• Có cơ hội huấn luyện: Làm việc với các đối tác nước ngoài và đi công tác khi có yêu cầu, được đào tạo kiến thức về hệ thống, dịch vụ sản phẩm và kỹ năng sử dụng các công cụ Truyền thông Marketing.