Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

Nhân viên môi trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH VIỆT, BT3

- 11, KĐT Bách Việt Lake Garden, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Cập nhật về các quy định đảm bảo hình ảnh công trường, thương hiệu Công ty;
- Cập nhật ban hành các quy định, quy trình tác nghiệp, kiểm soát, form mẫu cho công tác HSES.
- Phân tích JSA (Job safety analysis) trước khi bắt đầu công việc
- Audit và giám sát việc khắc phục, báo cáo tình trạng khắc phục các lỗi an toàn
- Huấn luyện an toàn cho công nhân mới
- Quản lý an ninh, chịu trách nhiệm về an ninh trên dự án
- Lập và kiểm soát hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ con người
- Trực tiếp giám sát các hạng mục công việc nguy hiểm, các công việc thi công ngoài công trường
- Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, xây dựng, Kỹ sư An toàn lao động, Môi trường,... hoặc các chuyên ngành có liên quan hoặc các ngành học tương đương.
- Kinh nghiệm: Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo các phần mềm vi tính như: CAD, Office, 3D
- Khả năng chịu được áp lực công việc + Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động của công ty
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Bắc Giang

Tại Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt Thì Được Hưởng Những Gì

'- Thu nhập: 14,000,000 - 18,000,000đ/tháng.
- Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường.
- Thưởng chuyên cần 1,000,000đ/28 công; Thưởng tăng ca.
- Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.
- Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Thành Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BT3-11, KĐT Bách Việt Lake Garden, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

