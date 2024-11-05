Tuyển Nhân viên môi trường Catalan Ceramics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu Đồng Chúa – Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong – Tính Bắc Ninh - hà nội - bắc giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Có kinh nghiệm về phát triển dự án: Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo trình tự các bước đầu tư và xây dựng theo quy định của Nhà nước

- Có kinh nghiệm về giám sát thi công xây dựng: Trực tiếp theo dõi và giám sát hoạt động thi công tại công trường.

- Có kinh nghiệm về giám sát thi công cơ điện: Giám sát thi công hệ thống điện (hệ thống chiếu sáng, động lực, LAN, Tel…), Giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước (Plumping, Sanitary), hệ thống chữa cháy (Fire fighting), hệ thống điều hòa không khí (HVAC)…

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng hoặc các chuyên ngành về điện, điện công nghiệp

- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực

- Sức khỏe tốt, thuần thục về Autocad 2D/3D, MS Project…

- Làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Catalan Ceramics Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Từ 25-40 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên.

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng 01 bữa cơm ca/ ngày làm việc

- Hàng năm được xét đi tham quan, nghỉ mát phục hồi sức khỏe

- Có cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển

