Tuyển Nhân viên môi trường Catalan Ceramics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 40 Triệu

Catalan Ceramics
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Catalan Ceramics

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Khu Đồng Chúa – Xã Đông Thọ

- Huyện Yên Phong – Tính Bắc Ninh

- hà nội

- bắc giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Có kinh nghiệm về phát triển dự án: Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo trình tự các bước đầu tư và xây dựng theo quy định của Nhà nước
- Có kinh nghiệm về giám sát thi công xây dựng: Trực tiếp theo dõi và giám sát hoạt động thi công tại công trường.
- Có kinh nghiệm về giám sát thi công cơ điện: Giám sát thi công hệ thống điện (hệ thống chiếu sáng, động lực, LAN, Tel…), Giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước (Plumping, Sanitary), hệ thống chữa cháy (Fire fighting), hệ thống điều hòa không khí (HVAC)…

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng hoặc các chuyên ngành về điện, điện công nghiệp
- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
- Sức khỏe tốt, thuần thục về Autocad 2D/3D, MS Project…
- Làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Catalan Ceramics Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Từ 25-40 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên.
- Thưởng lương tháng thứ 13
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Được hưởng 01 bữa cơm ca/ ngày làm việc
- Hàng năm được xét đi tham quan, nghỉ mát phục hồi sức khỏe
- Có cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Catalan Ceramics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Catalan Ceramics

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Dong Chua, Dong Tho, Yên Phong, Bắc Ninh

