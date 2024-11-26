Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường Số 11B, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Lập và kiểm soát tiến độ thi công tổng và tiến độ thi công chi tiết, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời.

- Quản lý và phân công hoạt động bóc tách khối lượng lượng công trình, khối lượng thanh quyết toán, kiểm tra sai khác giữa bản vẽ thi công , bản vẽ hoàn công và dự toán. Lập kế hoạch đề xuất khối luowgnj vật tư, thiết bị thi công theo từng giai đoạn.

- Lập kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

-Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thi công, quản lý công tác thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

-Họp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để giải quyết công việc, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên, đảm bảo uy tín và thương hiệu với công ty.

-Chịu trách nhiệm làm việc với nhà thầu phụ, nhà cung cấp về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

- Kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng muc và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.

- Quản lý và đánh giá năng lực nhân sự.

-Tổ chức công tác bảo quản, quản lý vật tư, thiết bị tài sản trên công trường

- Báo cáo công việc về Ban Giám Đốc( ngày/ tuần/ tháng), tương tác và phản hồi các yêu cầu của các phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

+ KN 5 năm trở lên kinh nghiệm về kỹ thuật về tuyến ống

+ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Thủy lợi, Cấp Thoát nước,Hạ tầng, DD & CNThủy lợi, Cấp Thoát nước,).

+ Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm trong ngành xây dựng

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý giám sát, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, kỹ năng giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi tương xứng với năng lực: LƯƠNG TỪ 20 - 30 TRIỆU or CÓ THỂ THỎA THUẬN LẠI KHI PHỎNG VẤN

·Chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch, nghỉ phép 12 ngày/năm, tháng lương 13, hỗ trợ đau ốm, cưới hỏi, ....)

·Chế độ khen thưởng, ghi nhận kịp thời, cơ hội thăng tiến rộng mở (Thưởng theo lợi nhuận dự án khi hoàn thành tốt công việc)

·Công ty chi trả chi phí ăn, ở khi làm việc tại công trình (nếu đi công tác)

Tham gia các hoạt động thể chất và đào tạo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

