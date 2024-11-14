Tuyển Pha chế Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ pha chế theo yêu cầu của menu.

Pha chế các loại thức uống theo công thức chuẩn của nhà hàng.

Trang trí thức uống đẹp mắt, hấp dẫn.

Bảo quản nguyên liệu, dụng cụ pha chế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ phục vụ khách hàng tại quầy bar hoặc khu vực pha chế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng pha chế đồ có cồn hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, vui vẻ, có tinh thần trách nhiệm.

Yêu thích công việc pha chế, có khả năng học hỏi nhanh.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha chế, am hiểu các loại thức uống.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á

Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương

Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn

X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)

Thưởng sinh nhật, aThưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13

Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm

Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm

Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

