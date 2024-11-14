Tuyển Pha chế Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Pha chế Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ pha chế theo yêu cầu của menu.
Pha chế các loại thức uống theo công thức chuẩn của nhà hàng.
Trang trí thức uống đẹp mắt, hấp dẫn.
Bảo quản nguyên liệu, dụng cụ pha chế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ phục vụ khách hàng tại quầy bar hoặc khu vực pha chế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng pha chế đồ có cồn hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, vui vẻ, có tinh thần trách nhiệm.
Yêu thích công việc pha chế, có khả năng học hỏi nhanh.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha chế, am hiểu các loại thức uống.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, aThưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm
Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

