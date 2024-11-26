Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Biên phiên dịch

Dịch tài liệu, dịch văn bản

Phiên dịch cuộc họp, hiện trường

Làm báo cáo

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học

- Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có tinh thần học hỏi, không ngại tiếp thu kiến thức mới, chuyên ngành mới.

Chế Độ Phúc Lợi

- Được hưởng chế độ chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.