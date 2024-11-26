Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Dịch tài liệu, dịch văn bản
Phiên dịch cuộc họp, hiện trường
Làm báo cáo
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học
- Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có tinh thần học hỏi, không ngại tiếp thu kiến thức mới, chuyên ngành mới.
Tại CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng chế độ chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
