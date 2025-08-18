Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 500 USD

1.Trực tiếp Giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng, khối lượng, biện pháp thi công, an toàn
2. Tham gia sửa chữa , bảo dưỡng máy móc thiết bị trong nhà máy
3. Kiểm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, kiểm tra bản vẽ thi công so với thực tế, kịp thời có ý kiến đóng góp với cấp trên
4. Kiểm tra chất lượng và số lượng toàn bộ vật tư đầu vào phục vụ cho thi công. Cũng như các loại giấy tờ liên quan ( VD ; xin phép thi công , nghiệm thu bàn giao ….)
5. Yêu cầu nhà thầu lấy mẫu, đo đạc các thông số cần thiết đáp ứng tiêu chuẩn an toàn ,kỹ thuật ,quy chuẩn
6. Quản lý hệ thống tài liệu. Lập các báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật điện , điện tử, cơ khí chế tạo
- Có kinh nghiệm sửa chữa điện dân dụng , điện công nghiệp, vận hành, hiểu biết về hệ thống phòng cháy chữa cháy, khí nén, xử lý khí thải, nước thải.

Tại Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

