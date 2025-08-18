Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật
1.Trực tiếp Giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng, khối lượng, biện pháp thi công, an toàn
2. Tham gia sửa chữa , bảo dưỡng máy móc thiết bị trong nhà máy
3. Kiểm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, kiểm tra bản vẽ thi công so với thực tế, kịp thời có ý kiến đóng góp với cấp trên
4. Kiểm tra chất lượng và số lượng toàn bộ vật tư đầu vào phục vụ cho thi công. Cũng như các loại giấy tờ liên quan ( VD ; xin phép thi công , nghiệm thu bàn giao ….)
5. Yêu cầu nhà thầu lấy mẫu, đo đạc các thông số cần thiết đáp ứng tiêu chuẩn an toàn ,kỹ thuật ,quy chuẩn
6. Quản lý hệ thống tài liệu. Lập các báo cáo công việc định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
Yêu Cầu Công Việc
Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật điện , điện tử, cơ khí chế tạo
- Có kinh nghiệm sửa chữa điện dân dụng , điện công nghiệp, vận hành, hiểu biết về hệ thống phòng cháy chữa cháy, khí nén, xử lý khí thải, nước thải.
