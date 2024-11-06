Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Setup bối cảnh quay.
Follow theo kịch bản quay và kịch bản chi tiết của content để xây dựng video.
Kết hợp với team lên ý tưởng sáng tạo video sản phẩm để đăng tải lên các trang mạng xã hội: Facebook, Tik Tok,...
Dựng video theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.
Các công việc khác theo sự phân công của Leader.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc đam mê trong lĩnh vực Beauty
Sử dụng thành thạo các phần mềm cắt ghép video: Capcut, Premiere, After Effect, Video Encoder hoặc Lightworks,...
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí Editor
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng, nội dung video
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 10 - 14tr tuỳ năng lực + thưởng
- Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Cấp máy tính làm việc
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần
- Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
