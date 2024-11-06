Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Setup bối cảnh quay.

Follow theo kịch bản quay và kịch bản chi tiết của content để xây dựng video.

Kết hợp với team lên ý tưởng sáng tạo video sản phẩm để đăng tải lên các trang mạng xã hội: Facebook, Tik Tok,...

Dựng video theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.

Các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc đam mê trong lĩnh vực Beauty

Sử dụng thành thạo các phần mềm cắt ghép video: Capcut, Premiere, After Effect, Video Encoder hoặc Lightworks,...

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí Editor

Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng, nội dung video

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 - 14tr tuỳ năng lực + thưởng

- Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Cấp máy tính làm việc

- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần

- Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin