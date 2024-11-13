Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tiếp nhận kịch bản từ biên tập, trao đổi về ý tưởng, nội dung chính của video, clip

Setup bối cảnh quay cho những shot được phân công,

Đưa ra gợi ý về hướng quay, đặt máy, trình tự quay từng phân cảnh nhỏ

Làm công tác ghi hình, điều chỉnh máy quay

Đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng,..vị trí quay

Cho biên tập duyệt và leader duyệt, kịp thời chỉnh sửa quay nếu không đạt yêu cầu

Tổng hợp video clip gửi cho Dựng phim chép clip và dựng

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Có khả năng đạo diễn, điều chỉnh diễn viên lúc quay (cảm xúc, biểu cảm, tông giọng,...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Khả năng sáng tạo cao, năng động, chịu được áp lực,có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 13 triệu

Nghỉ phép năm

Tháng lương thứ 13

Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.