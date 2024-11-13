Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tiếp nhận kịch bản từ biên tập, trao đổi về ý tưởng, nội dung chính của video, clip
Setup bối cảnh quay cho những shot được phân công,
Đưa ra gợi ý về hướng quay, đặt máy, trình tự quay từng phân cảnh nhỏ
Làm công tác ghi hình, điều chỉnh máy quay
Đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng,..vị trí quay
Cho biên tập duyệt và leader duyệt, kịp thời chỉnh sửa quay nếu không đạt yêu cầu
Tổng hợp video clip gửi cho Dựng phim chép clip và dựng
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.
Có khả năng đạo diễn, điều chỉnh diễn viên lúc quay (cảm xúc, biểu cảm, tông giọng,...) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Khả năng sáng tạo cao, năng động, chịu được áp lực,có khả năng làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 - 13 triệu
Nghỉ phép năm
Tháng lương thứ 13
Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
