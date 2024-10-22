Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
- Long An: Lô E23
- 24 đường số 10, cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tham gia nghiên cứu xây dựng công thức, cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng và thị trường
Kiểm tra chất lượng các nguồn nguyên liệu, sản phẩm theo chỉ tiêu chất lượng ban hành
Tham gia triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn nhà máy
Tham gia kế hoạch phát triển sản phẩm toàn diện
Nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đề xuất phương án thử nghiệm để cải tiến sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Chuyên môn: Ngành Hóa
Ngọai ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành.
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết: Tháng 13 + 1.5-4 tháng (theo kết quả kinh doanh)
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
