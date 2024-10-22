Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô E23 - 24 đường số 10, cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tham gia nghiên cứu xây dựng công thức, cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng và thị trường Kiểm tra chất lượng các nguồn nguyên liệu, sản phẩm theo chỉ tiêu chất lượng ban hành Tham gia triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn nhà máy Tham gia kế hoạch phát triển sản phẩm toàn diện Nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đề xuất phương án thử nghiệm để cải tiến sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên môn: Ngành Hóa Ngọai ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành. Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết: Tháng 13 + 1.5-4 tháng (theo kết quả kinh doanh) Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

