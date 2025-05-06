Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 800 USD

Mức lương 400 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Nhận, triển khai công việc các sản phẩm mới

- Tiếp nhận, kiểm tra thông tin đầu vào, lập kế hoạch và triển khai khi đã đủ điều kiện.

- Theo dõi giám sát tiến độ, đôn đốc thực hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong quá trình thiết kế, gia công chế tạo và sản xuất hàng loạt

- Nghiên cứu tìm hiểu và ứng dụng công nghệ vào cải tiến công nghệ để tăng năng suất, cải tiến chất lượng... ứng dụng trong sản xuất

- Thiết kế và triển khai các công cụ sản xuất, lập quy trình, bản vẽ ... Để sản xuất hàng loạt theo mảng công nghệ phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên ứng viên nam: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa.

• Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất nước ngoài chuyên lĩnh vực linh kiện điện tử, điện thoại, ô tô...

• Sử dụng thành thạo Autocad 2D, có thể sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế 3D, đọc hiểu bản vẽ

• Kinh nghiệm 1 năm trở lên.

• Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, người ở khu vực Bắc Ninh

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

