Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 800 USD

Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 400 - 800 USD

- Nhận, triển khai công việc các sản phẩm mới
- Tiếp nhận, kiểm tra thông tin đầu vào, lập kế hoạch và triển khai khi đã đủ điều kiện.
- Theo dõi giám sát tiến độ, đôn đốc thực hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong quá trình thiết kế, gia công chế tạo và sản xuất hàng loạt
- Nghiên cứu tìm hiểu và ứng dụng công nghệ vào cải tiến công nghệ để tăng năng suất, cải tiến chất lượng... ứng dụng trong sản xuất
- Thiết kế và triển khai các công cụ sản xuất, lập quy trình, bản vẽ ... Để sản xuất hàng loạt theo mảng công nghệ phụ trách

Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên nam: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa.
• Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất nước ngoài chuyên lĩnh vực linh kiện điện tử, điện thoại, ô tô...
• Sử dụng thành thạo Autocad 2D, có thể sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế 3D, đọc hiểu bản vẽ
• Kinh nghiệm 1 năm trở lên.
• Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, người ở khu vực Bắc Ninh

Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Công Ty TNHH M&C Electronics Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

