Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD

- Chịu trách nhiệm theo dõi, vệ sinh và vận hành hệ thống lọc nước sản xuất, hệ thống phối trộn, tank trữ rượu và hệ thống tiệt trùng HTST để sản xuất bán thành phẩm rượu soju và rượu mùi hoa quả Hàn Quốc.

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm rượu trong qua trình pha chế và sản xuất. Kiểm tra chất lượng nước sản xuất hằng ngày.

- Kiểm soát kho nguyên liệu thô, bộ lọc sử dụng trong pha chế rượu.

- Lưu trữ tài liệu, ghi chép báo cáo liên quan đến hệ thống trong phòng pha chế và bán thành phẩm sản xuất.

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và các cải tiến, sửa chữa liên quan đến thiết bị phòng pha chế từ kỹ sư Hàn Quốc khi cần.

- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến hệ thống pha chế, chất lượng thành phẩm khi cần và theo sự chỉ thị của cấp trên.

- Được tham gia trainning đào tạo kiến thức chuyên môn.