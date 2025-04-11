Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD

Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory

Mức lương
Từ 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Từ 400 USD

- Chịu trách nhiệm theo dõi, vệ sinh và vận hành hệ thống lọc nước sản xuất, hệ thống phối trộn, tank trữ rượu và hệ thống tiệt trùng HTST để sản xuất bán thành phẩm rượu soju và rượu mùi hoa quả Hàn Quốc.
- Theo dõi, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm rượu trong qua trình pha chế và sản xuất. Kiểm tra chất lượng nước sản xuất hằng ngày.
- Kiểm soát kho nguyên liệu thô, bộ lọc sử dụng trong pha chế rượu.
- Lưu trữ tài liệu, ghi chép báo cáo liên quan đến hệ thống trong phòng pha chế và bán thành phẩm sản xuất.
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và các cải tiến, sửa chữa liên quan đến thiết bị phòng pha chế từ kỹ sư Hàn Quốc khi cần.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến hệ thống pha chế, chất lượng thành phẩm khi cần và theo sự chỉ thị của cấp trên.
- Được tham gia trainning đào tạo kiến thức chuyên môn.

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement:
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng, hoá thực phẩm hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory

Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, P Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

