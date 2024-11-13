Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ công tác bán hàng: chuẩn bị tài liệu bán hàng, lên báo giá, chuẩn bị hợp đồng khi có giao dịch phát sinh..

Theo dõi, phê duyệt đơn hàng; hỗ trợ xử lý các đơn hàng online phát sinh;

Tiếp nhận và thúc đẩy hoạt động bán Bảo hiểm;tư vấn, hỗ trợ khách hàng và xử lý phát sinh liên quan đến Bảo hiểm tại Chi nhánh;

Đầu mối xử lý các đơn hàng tài chính của Phòng kinh doanh: hỗ trợ tư vấn, xử lý đơn hàng...

Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động thu hút khách hàng, thúc đẩy bán hàng, marketing truyền thông...

Tổng hợp các báo cáo, quản trị dữ liệu, cập nhật dữ liệu liên quan đến Com, doanh thu, công nợ.. theo quy định;

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing...

Có từ 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường ô tô, bảo hiểm, ngân hàng...

Kỹ năng giải quyết vấn tốt, nhạy bén, chăm sóc khách hàng.

Khả năng giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban.

Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc. (Ưu tiên phỏng vấn các bạn nộp hồ sơ sớm)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh- thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc và thành tích làm việc.

Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

