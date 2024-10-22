Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng các mảng tour daily, vé tham quan, phòng khách sạn, vé máy bay, thuê xe ô tô thông qua các kênh online của công ty và tự xây dựng, và nhóm sản phẩm tour ghép đoàn dài ngày + tour outbound. Phát triển nhóm khách hàng đại lý, cộng tác viên tham gia bán các sản phẩm của công ty. Tư vấn báo giá và chốt bán dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng đúng nhóm sản phẩm được phép bán. Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong mảng sale, kinh doanh ngành du lịch ít nhất 01 năm. Mong muốn tìm kiếm một công ty có đa dạng sản phẩm, môi trường hỗ trợ tốt để phát triển cao trong ngành du lịch và gia tăng thu nhập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: (Lương cứng + lương KPI): 5.5 triệu + cơm trưa + điện thoại + phụ cấp mua hàng + thưởng doanh số (Thu nhập từ 9 triệu trở lên). Chính sách thưởng doanh thu cuối năm hấp dẫn. 12 ngày phép/năm; đóng BHXH, BHYT,.. đầy đủ theo quy định Khách hàng công ty đổ về ngập điện thoại Hệ thống kinh doanh ứng dụng 4.0 hỗ trợ tối đa cho hiệu quả công việc. Lộ trình thăng tiến chức vụ và thu nhập rõ ràng cho từng cấp độ sale. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến cao trong nghề. Hỗ trợ cơm trưa, điện thoại trong thời gian làm việc. Được đi chơi thả ga cùng công ty ít nhất 2 năm 1 lần, tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, thăm ốm đau,... Được đào tạo cơ bản, trang bị các kiến thức, kĩ năng làm việc bài bản. Tham gia hoạt động thể thao hàng tuần cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

