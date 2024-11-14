Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Toà Nhà SHB, Ninh Kiều ...và 1 địa điểm khác

Kinh doanh phần mềm

Tham gia hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm phần mềm, sale B2B

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm về Tư vấn/bán hàng/CSKH từ ít nhất 06 tháng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ phần mềm của công ty.

Vị trí Nhân viên kinh doanh, tư vấn chiến lược bán hàng được thăng tiến lên vị trí Sale Leader khi đạt KPI doanh số 3 tháng liên tiếp khá hấp dẫn

Công ty tổ chức Team building hàng năm

Happy lunch mỗi trưa thứ 6: gà rán, pizza

Phụ cấp gửi xe

Thử việc được nhận 100% lương khi đạt KPI

Công ty có hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển

