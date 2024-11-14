Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Toà Nhà SHB, Ninh Kiều ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm phần mềm, sale B2B

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm về Tư vấn/bán hàng/CSKH từ ít nhất 06 tháng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ phần mềm của công ty.
Vị trí Nhân viên kinh doanh, tư vấn chiến lược bán hàng được thăng tiến lên vị trí Sale Leader khi đạt KPI doanh số 3 tháng liên tiếp khá hấp dẫn
Công ty tổ chức Team building hàng năm
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: gà rán, pizza
Phụ cấp gửi xe
Thử việc được nhận 100% lương khi đạt KPI
Công ty có hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

