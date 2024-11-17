Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
17 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 17 - 50 Triệu

Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,...
Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....
Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm
Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm
Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.
Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.
Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Với Mức Lương 17 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale/Tư vấn/Telesale
Am hiểu thị trường và sẵn sàng đi thị trường để tư vấn khách trực tiếp
Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, từng dẫn dắt team từ 10 người trở lên
Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh.
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình
Lương cứng 17.000.000, tăng dần theo quy mô team
Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

