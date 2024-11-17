Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

Mức lương 17 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm

Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,...

Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm

Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.

Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.

Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale/Tư vấn/Telesale

Am hiểu thị trường và sẵn sàng đi thị trường để tư vấn khách trực tiếp

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, từng dẫn dắt team từ 10 người trở lên

Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh.

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình

Lương cứng 17.000.000, tăng dần theo quy mô team

Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

