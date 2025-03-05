Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Lập kế hoạch công việc cá nhân bám theo plan SEO tổng thể của dự án, đảm bảo phần việc được giao hoàn thành đúng tiến độ.

Phân tích từ khóa (theo nhóm được giao) và nghiên cứu thị trường để đề xuất kế hoạch SEO hiệu quả.

Audit onpage website theo kế hoạch được giao . Tối ưu hóa nội dung trang web và các yếu tố kỹ thuật content đảm bảo EEAT để cải thiện vị trí tìm kiếm với các URL đã top.

Triển khai Backlink (Share Social cơ bản + textlink + Guestpost + báo …) Quản lý bộ Entity và checkindex hệ thống backlink.

Hỗ trợ bổ sung plan SEO tổng thể.

Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả của SEO (GA, GSC) và đưa ra các thông tin và giải pháp tối ưu hóa kế hoạch/chiến lược SEO được giao tới Leader.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến SEO với các dự án khác của công ty!

Phối hợp team Content để đạt KPI theo plan, chỉ đạo

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm SEO thực tế.

Trung thực, chăm chỉ, cầu tiến.

Đã từng tự SEO hoặc thuộc team SEO dự án thành công có kết quả rõ ràng (Ví dụ: Top 3, Top 5, Top 10, traffic site 5k/tháng, 10k/tháng, 20k/tháng ..) – Nêu rõ vai trò vị trí.

Biết cách khai thác AI để tối ưu hoá hiệu suất công việc.

Có kiến thức tốt content, cấu trúc website là 1 lợi thế!

Biết dùng các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, ChatGPT, Screaming Frog SEO Spider v.v…

Nắm được cơ bản các yếu tố ranking của Google và các thuật toán tìm kiếm.

Biết phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì

Được train thêm về 1 số kỹ năng SEO nâng cao (khái niệm/cách làm/xây dựng plan SEO…) để phát triển thành SEO manager cũng như digiatal marketing tổng thể.

Được train về cách làm báo cáo tự động, đo lường tracking qua 1 số công cụ (google tagmanager, google analytics, google looker studio…)

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Được tham gia vào các case study lớn trên hệ thống 4 website sẵn có cũng như 3 dự án cực lớn khác sắp triển khai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin