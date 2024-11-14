Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Mahattan 09
- 03, Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Lái xe đúng hành trình theo lệnh điều xe (bao gồm cả đi công tác các tỉnh)
Đảm bảo xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn khi lăn bánh; phải giữ gìn xe luôn sạch sẽ cả trong và ngoài xe.
Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đi công tác, đặc biệt là đi công tác xa (kiểm tra tình trạng dầu mỡ, xăng, điện, săm lốp dự phòng,....)
Bảo dưỡng hoặc đề xuất bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ quy định.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 35 – 45, sức khỏe tốt, đáp ứng được đi tỉnh công tác dài ngày
Bằng lái xe hạng B2 trở lên, có kinh nghiệm lái xe đường dài
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lái xe cho các lãnh đạo
Ngoại hình: Ưa nhìn để tiếp xúc với các đối tác chiến lược công ty
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng lương 8,000,000 VNĐ – 10,000,000 VNĐ tuỳ kinh nghiệm và năng lực
Được thanh toán công tác phí theo quy định của công ty
Chế độ nghỉ, thưởng lễ, Tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Thời gian làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 & chủ nhật)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được đào tạo các kỹ năng đo đạc và quay chụp thực tế để hỗ trợ trong các công trình đơn giản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
