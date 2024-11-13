Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tìm nguồn data sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.

Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng

Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.

Thực hiện theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng quá trình sau bán, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ đại học/ cao đẳng các ngành liên quan đến Kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông - Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Tư , Chăm sóc khách hàng, Telesales, Bán hàng,...

Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale , tư vấn bán .

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng.

Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật .

Giao tiếp tốt, nhạy bén chủ động xử lý công việc, chịu được áp .

Có thể xoay ca nếu nghiệp vụ công ty nhiều lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI theo doanh số

Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao .

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi .

Voucher, Contest, các giải thưởng theo tuần - tháng.

Được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin