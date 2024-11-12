Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự A1 - 14 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế POSM, flyer, brochure, các ấn phẩm liên quan.

- Đảm nhận hình ảnh cho daily FB, Ads; Website; các kênh Ecommerce

- Phối hợp với photographer và team MKT để shooting, retouch và design hình ảnh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho các công ty truyền thông, sự kiện, marketing.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành Thiết kế/Dựng phim/Marketing/Truyền thông.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 12 tháng.

- Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, tôn trọng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định từ 15tr- 20tr/ tháng;

- Thử việc 2 tháng, hưởng lương 85 %;

- Thưởng tháng/quý/năm; Thưởng tháng 13; Thưởng các dịp lễ tết theo qui định; Thưởng sinh nhật,....

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động sau khi trở thành nhân viên chính thức.

- Công việc, năng động, được hỗ trợ các công cụ làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

