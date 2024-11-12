Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự A1

- 14 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế POSM, flyer, brochure, các ấn phẩm liên quan.
- Đảm nhận hình ảnh cho daily FB, Ads; Website; các kênh Ecommerce
- Phối hợp với photographer và team MKT để shooting, retouch và design hình ảnh.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho các công ty truyền thông, sự kiện, marketing.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành Thiết kế/Dựng phim/Marketing/Truyền thông.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 12 tháng.
- Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, tôn trọng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định từ 15tr- 20tr/ tháng;
- Thử việc 2 tháng, hưởng lương 85 %;
- Thưởng tháng/quý/năm; Thưởng tháng 13; Thưởng các dịp lễ tết theo qui định; Thưởng sinh nhật,....
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động sau khi trở thành nhân viên chính thức.
- Công việc, năng động, được hỗ trợ các công cụ làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Building B1, 33 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

