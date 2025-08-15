Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TDG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A - TT4 - 9 Him Lam - Vạn Phúc - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

1. Thu thập chứng từ hoá đơn đầu vào phát sinh trong ngày

Chứng từ hoá đơn đầu vào khi mua hàng hoá/dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Tập hợp đầy đủ chứng từ, hoá đơn phát sinh trong ngày từ bộ đề nghị thanh toán hoặc từ email đã được kế toán trưởng và tổng giám đốc phê duyệt kèm hợp đồng kinh tế/biên bản thanh lý, ( chi phí mua hàng, chi phí bảo hiểm, điện nước ....)"

2 Xử lý hoá đơn đầu vào sau khi tập hợp

- Kiểm tra, phân tích tính hợp pháp, hợp lệ của hoá đơn chứng từ phát sinh. Nếu có sai sót thì điều chỉnh bổ sung kịp thời.

- Hoá đơn hợp lệ phải đầy đủ các nội dung chỉ tiêu: Ghi rõ ngày tháng năm phát hành, họ tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản đơn vị tính, số lượng đơn giá, thuế suất thuế GTGT ( nếu có), tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký của người bán.

- Sắp xếp hoá đơn chứng từ theo thứ tự thời gian, theo loại chứng từ và nghiệp vụ kinh tế phát sinh."

3 Hạch toán hoá đơn đầu vào lên hệ thống phần mềm

- Hạch toán đầ đủ các bút toán theo nội dung của hoá đơn đầu vào lên phần mềm thuế các công ty.

- Hoàn thành hàng ngày đối với hoá đơn đầu vào phát sinh.

- Đúng ngày tháng, tài khoản, đúng đối tượng/NCC/KH chi tiết từng bút toán phát sinh.

- Số thuế đầu vào và tổng chi phí mua vào trong bảng kê phải khớp với số thuế đầu vào và tổng chi phí phát sinh trong bảng cân đối phát sinh tháng đó."

4 Xuất hoá đơn GTGT

- Hàng ngày xuất hoá đơn theo khoản tiền thu được phù hợp với đơn hàng bán ra trong ngày

-Nhập lên hệ thống toàn bộ hoá đơn xuất ra trong ngày.

-Xuất hoá đơn đúng các chỉ tiêu của tờ hd theo thông tư 78

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan (ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng...);

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán (ưu tiên MISA);

- Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt;

- Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số.

Quyền Lợi

- Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h00 thứ 2- thứ 7 (Hai T7 làm việc tại nhà, và nghỉ CN)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển

