Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế bản vẽ chế tạo phục vụ cho sản xuất Lập hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm (Bản vẽ, định mức vật tư, qui trình lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm...) Tham gia các hoạt động cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sau: Cơ khí – Chế tạo máy, Cơ điện tử của các trường kỹ thuật. Trình độ máy tính: sử dụng thành thạo một trong các phần mềm Autocard, Inventor, ... Ưu tiên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công kim loại tấm

Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận Phụ cấp: Ăn trưa Thưởng: thưởng 1 tháng lương/ năm, thưởng kết quả kinh doanh, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cổ phần nếu là cán bộ chủ chốt.

Phúc lợi được hưởng: Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động; Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty; Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty. Cơ hội khác Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng liên quan. Hiểu biết sâu về chuyên môn ngành Bếp, Khách sạn và Du lịch; Phát triển năng lực các nhân và mối quan hệ xã hội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.