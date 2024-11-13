Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lấy thông tin bộ tủ bếp cần thiết kế (xin bản vẽ hiện trạng hoặc đi đo hiện trạng để lấy kích thước)

Thiết kế sơ bộ (Mặt bằng + mặt đứng của bộ tủ)

Thiết kế chi tiết (Mặt bằng + Mặt đứng + Mặt cắt + Phối cảnh 3d của bộ tủ)

Báo giá chi tiết

Làm bảng yêu cầu sản xuất

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc

Sử dụng thành thạo các phần mềm cad, 3D max, photoshop, Render

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 triệu/ tháng

Phụ cấp ăn ca + điện thoại + phụ cấp công tác (nếu có)

Thưởng hoàn thành + Thưởng tháng lương 13+

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG

