Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lấy thông tin bộ tủ bếp cần thiết kế (xin bản vẽ hiện trạng hoặc đi đo hiện trạng để lấy kích thước)
Thiết kế sơ bộ (Mặt bằng + mặt đứng của bộ tủ)
Thiết kế chi tiết (Mặt bằng + Mặt đứng + Mặt cắt + Phối cảnh 3d của bộ tủ)
Báo giá chi tiết
Làm bảng yêu cầu sản xuất
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, dưới 35 tuổi
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc
Sử dụng thành thạo các phần mềm cad, 3D max, photoshop, Render
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15 triệu/ tháng
Phụ cấp ăn ca + điện thoại + phụ cấp công tác (nếu có)
Thưởng hoàn thành + Thưởng tháng lương 13+
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
