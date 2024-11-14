Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Thiết kế hình in (logo, hình ảnh,...) theo yêu cầu đơn hàng
- Xuất film in cho xưởng sản xuất
- Thiết kế các ấn phẩm cho các chiến dịch marketing, tuyển dụng...
- Các công việc phát sinh liên quan đến thiết kế theo chỉ định của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7 triệu – 10 triệu + phụ cấp
- Được sử dụng hệ thống máy tính cấu hình mạnh, không gian làm việc tự do sáng tạo
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện
Địa điểm làm việc: được chọn văn phòng gần để làm viêc
54C, đường số 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
354/46L phan văn trị,phường 11,Bình Thạnh,TP,Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
