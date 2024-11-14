Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế hình in (logo, hình ảnh,...) theo yêu cầu đơn hàng
- Xuất film in cho xưởng sản xuất
- Thiết kế các ấn phẩm cho các chiến dịch marketing, tuyển dụng...
- Các công việc phát sinh liên quan đến thiết kế theo chỉ định của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7 triệu – 10 triệu + phụ cấp
- Được sử dụng hệ thống máy tính cấu hình mạnh, không gian làm việc tự do sáng tạo
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện
Địa điểm làm việc: được chọn văn phòng gần để làm viêc
54C, đường số 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
354/46L phan văn trị,phường 11,Bình Thạnh,TP,Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 6, Hẻm 1194/136/3, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

