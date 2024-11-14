Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế hình in (logo, hình ảnh,...) theo yêu cầu đơn hàng

- Xuất film in cho xưởng sản xuất

- Thiết kế các ấn phẩm cho các chiến dịch marketing, tuyển dụng...

- Các công việc phát sinh liên quan đến thiết kế theo chỉ định của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa AI, Photoshop

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7 triệu – 10 triệu + phụ cấp

- Được sử dụng hệ thống máy tính cấu hình mạnh, không gian làm việc tự do sáng tạo

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện

Địa điểm làm việc: được chọn văn phòng gần để làm viêc

54C, đường số 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM

354/46L phan văn trị,phường 11,Bình Thạnh,TP,Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.