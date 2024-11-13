Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường số 2

- KCN Hoà Khánh

- Liên Chiểu

- Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm sẽ đào tạo
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
Đam mê thiết kế, thành thạo PTS, AI...
Biết Edit video là một lợi thế
Có tư duy thiết kế, Sáng tạo, thích tìm tòi, có khả năng tự học hỏi

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng Lễ Tết, thưởng KPI mỗi tháng, lương tháng 13, thưởng doanh thu theo KQKD...
Chế độ BHXH đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức
Chế độ phúc lợi khác: du lịch định kỳ mỗi năm, hỗ trợ thuê nhà ở năm đầu, hỗ trợ bỉm sữa nuôi con 03 năm đầu tiên, hỗ trợ ăn trưa, đầy đủ các chế độ phúc lợi khác v.v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

