Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường số 2 - KCN Hoà Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm sẽ đào tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Đam mê thiết kế, thành thạo PTS, AI...

Biết Edit video là một lợi thế

Có tư duy thiết kế, Sáng tạo, thích tìm tòi, có khả năng tự học hỏi

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng Lễ Tết, thưởng KPI mỗi tháng, lương tháng 13, thưởng doanh thu theo KQKD...

Chế độ BHXH đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức

Chế độ phúc lợi khác: du lịch định kỳ mỗi năm, hỗ trợ thuê nhà ở năm đầu, hỗ trợ bỉm sữa nuôi con 03 năm đầu tiên, hỗ trợ ăn trưa, đầy đủ các chế độ phúc lợi khác v.v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin