Tuyển Kế toán sản xuất Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Yên Bái: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu sản xuất từ các bộ phận liên quan (sản xuất, kho, kỹ thuật,...)
Lập báo cáo thống kê sản xuất theo yêu cầu của cấp trên, bao gồm:
Báo cáo sản lượng sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Báo cáo năng suất lao động, hiệu quả sản xuất
Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm
Báo cáo chi phí sản xuất
Các báo cáo thống kê khác theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương: kế toán, thống kê, hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất 1 năm
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, có khả năng tạo bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản
Nắm vững các kiến thức cơ bản về thống kê, phân tích dữ liệu
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới
Tại Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 9-12trtr/tháng +Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13++
Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp;
Được cấp máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc;
Ăn trưa tại căng tin công ty;
Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, các ngày nghỉ lễ có thưởng và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
