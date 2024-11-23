Tuyển Kế toán sản xuất Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Kế toán sản xuất

Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu sản xuất từ các bộ phận liên quan (sản xuất, kho, kỹ thuật,...)

Lập báo cáo thống kê sản xuất theo yêu cầu của cấp trên, bao gồm:

Báo cáo sản lượng sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Báo cáo năng suất lao động, hiệu quả sản xuất

Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm

Báo cáo chi phí sản xuất

Các báo cáo thống kê khác theo yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu Công Việc

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương: kế toán, thống kê, hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất 1 năm

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, có khả năng tạo bảng tính, sử dụng các hàm cơ bản

Nắm vững các kiến thức cơ bản về thống kê, phân tích dữ liệu

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới

Tại Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-12trtr/tháng +Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13++

Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp;

Được cấp máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc;

Ăn trưa tại căng tin công ty;

Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, các ngày nghỉ lễ có thưởng và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company

