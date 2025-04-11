Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Heesun Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam
- Hưng Yên: KCN Minh Quang, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Quản lý kho hàng, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp hợp lý, khoa học.
Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho, thực hiện việc kiểm kê định kỳ theo quy định.
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ nhập - xuất kho, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Đảm bảo các hoạt động kho tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn an toàn và phòng cháy chữa cháy.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Kinh doanh, Điều vận, Kế toán, XNK… để đảm bảo quy trình luân chuyển hàng hóa hiệu quả.
Sử dụng phần mềm quản lý kho để cập nhật dữ liệu chính xác và kịp thời.
Báo cáo tình hình hàng hóa, tồn kho định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Hướng dẫn, giám sát nhân viên kho thực hiện công việc đúng quy trình.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TPTH trở lên
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Thủ kho;
Biết sử dụng tin học văn phòng, phần mềm quản lý kho hàng;
Biết sử dụng, vận hành xe nâng (có chứng chỉ là lợi thế)
Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lợi khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu – hỷ, phép năm…
Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam
