Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Heesun Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty cổ phần Heesun Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Minh Quang, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Quản lý kho hàng, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp hợp lý, khoa học.
Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho, thực hiện việc kiểm kê định kỳ theo quy định.
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ nhập - xuất kho, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Đảm bảo các hoạt động kho tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn an toàn và phòng cháy chữa cháy.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Kinh doanh, Điều vận, Kế toán, XNK… để đảm bảo quy trình luân chuyển hàng hóa hiệu quả.
Sử dụng phần mềm quản lý kho để cập nhật dữ liệu chính xác và kịp thời.
Báo cáo tình hình hàng hóa, tồn kho định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Hướng dẫn, giám sát nhân viên kho thực hiện công việc đúng quy trình.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, từ 30-45 tuổi: Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu đựợc áp lực công việc, có tính kỷ luật cao, kỹ năng quản lý đội nhóm…
Tốt nghiệp TPTH trở lên
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Thủ kho;
Biết sử dụng tin học văn phòng, phần mềm quản lý kho hàng;
Biết sử dụng, vận hành xe nâng (có chứng chỉ là lợi thế)

Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11-14 triệu đồng/tháng, ăn ca tại Công ty
BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lợi khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu – hỷ, phép năm…
Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C8 Khu đấu giá Yên Xá, Tân TRiều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

