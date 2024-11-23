Tuyển Công nghệ cao Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
- Hà Nội: KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Thực hiện xuất kho – nhập kho - Xuất – nhập hàng hóa theo phiếu xuất nhập trên phần mềm ERP
- Cấp phát hàng hóa theo đúng mẫu mã, chất lượng, số lượng, chủng loại
- Tiếp nhận bảo quản hàng hóa, vật tư trong kho
- Chịu trách nhiệm về hàng hóa được giao
- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng mã, vị trí đã định nghĩa sẵn
- Ghi chép thẻ kho
- Phối hợp cùng phòng TC – KT kiểm kê kho theo định kỳ
- Kiểm tra đối chiếu số lượng tồn kho giữa sổ sách so với thực tế
- Báo cáo về tình hình xuất – nhập kho cuối ngày
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, thật thà
Có sức khoe tốt
Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp phát trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Được hưởng chế độ, phúc lợi theo quy định của Công ty/pháp luật
Thời gian làm việc 8h00-17h30 t2-t7
Làm việc Cụm công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
