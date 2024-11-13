Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nhận các yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng
Tìm nguồn hàng từ Trung quốc hoặc trong nước
Liên lạc, trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp
Tham gia vào các dự án của công ty
Theo dõi các đơn hàng được phụ trách
Tổng hợp thông tin về nhà cung cấp, hàng hoá,...

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1999 - 1986
Tốt nghiệp đại học trở lên
Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kĩ năng)
Ứng viên đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tối thiểu 2 năm
Hoặc có kinh nghiệm tốt về XNK

Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000
Mức lương từ 13tr - 14tr đối với các ứng viên có kinh nghiệm về tìm nguồn hàng (được đào tạo về nghiệp vụ XNK)
Mức lương upto 18tr đối với ứng viên có nhiều kinh nghiệm về tìm kiếm nguồn hàng và có nghiệp vụ xnk
Phụ cấp ăn trưa (30k/công), gửi xe (90k/tháng)
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường thân thiện, nhiều cơ hội phát triển
Đóng bảo hiểm full lương khi lên chính thức
Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
12 Ngày phép năm, nghỉ phép có lương theo quy định
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Thưởng kinh doanh
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô XN4-3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

