Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Emart
- 385 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, Quận 7
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Sắp xếp, trưng bày và giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mà công ty đang trưng bày.
Tạo quan hệ tốt với siêu thị để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn
Bảo quản hàng hóa tại quầy.
Kiểm Soát Bán Hàng. Kiểm kê hàng trong kho.
Kiểm tra và quản lý vật dụng trưng bày đã được giao
Cập nhật chương trình khuyến mãi đang chạy tại siêu thị
Báo cáo công việc làm hàng ngày cho Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi
Kỹ năng trưng bày tại các hệ thống siêu thị.
Siêng năng, chịu khó, trung thực
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Team building hàng năm
Khám sức khỏe hàng năm
Quà tặng sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
