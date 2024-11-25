Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Emart - 385 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, Quận 7

Sắp xếp, trưng bày và giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mà công ty đang trưng bày.

Tạo quan hệ tốt với siêu thị để duy trí cũng như phát triển việc trưng bày sản phẩm của công ty tốt hơn

Bảo quản hàng hóa tại quầy.

Kiểm Soát Bán Hàng. Kiểm kê hàng trong kho.

Kiểm tra và quản lý vật dụng trưng bày đã được giao

Cập nhật chương trình khuyến mãi đang chạy tại siêu thị

Báo cáo công việc làm hàng ngày cho Trưởng nhóm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Kỹ năng trưng bày tại các hệ thống siêu thị.

Siêng năng, chịu khó, trung thực

Lương tháng 13

Team building hàng năm

Khám sức khỏe hàng năm

Quà tặng sinh nhật...

