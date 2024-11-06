Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1. Tiến hành thẩm định giá tài sản, xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.
2. Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.
3. Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
2. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Tín dụng Ngân hàng, có thể chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm để đào tạo mới.
3. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Thẩm định giá, người địa phương, chấp nhận di chuyển.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập xứng đáng với năng lực
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, thưởng năm theo năng lực và kết quả công việc
Chế độ đào tạo, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
