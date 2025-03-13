Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TCMREALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 64 Đường 37, P. An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

Danh mục sản phẩm TCM REALTY đang phân phối

- TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo =>> Các dự án từ Chủ đầu tư Vinhomes, Masterise Home, Khang Điền, KN Group, Phát Đạt, Capital Land, Gamuda Land ,...

Tìm kiếm và khai thác khách hàng. Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng.

Chủ động thực hiện các hoạt động Mɑrketing online (Google, Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng

Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu chung, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty đến khách hàng, đối tác một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp Nhận ứng viên mới ra trường

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty bất động sản, kinh doanh xe sang, hàng hiệu cao cấp, bảo hiểm, ngân hàng là một lợi thế

Ngoại hình sáng – Giao tiếp tốt - Đam mê kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TCMREALTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 6 - 26 triệu/tháng ( Cứng theo doanh thu)

• Hoa hồng dự án: 2 - 4%

• Hỗ trợ chi phí Marketing 100%, khách hàng mới mỗi ngày

• Được đào tạo bài bản, hỗ trợ chốt deal hiệu quả

• Quỹ hàng siêu khủng, phân phối các siêu dự án lớn

- Được hỗ trợ chi phí đưa khách tham quan dự án và trực Văn phòng Bán hàng tại các dự án của Chủ Đầu Tư.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cấp cao rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TCMREALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin