Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra , theo dõi và đánh giá mặt bằng tiềm năng của nhóm.

Tìm kiếm, khảo sát mặt bằng và đàm phán hợp đồng thuê các mặt bằng kinh doanh theo nhu cầu phát triển của Công ty.

Lập báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mặt bằng được chọn;

Thiết lập, xây dựng mối quan hệ với các Công ty môi giới BĐS, chủ nhà, BQL các TTTM trong việc tìm kiếm các mặt bằng.

Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến chủ nhà và hợp đồng thuê nhà.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam.Tốt nghiệp Trung cấp trở lên trong các ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có 3-5năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng tìm kiếm mặt bằng.

Kỹ năng đàm phán.

Sẵn sàng đi công tác.

Ưu tiên từng làm trong ngành cửa hàng tiện lợi, F&B, Retail.

Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong lĩnh vực bán lẻ chuyên nghiệp.

12 ngày phép/ năm, nghỉ sinh nhật có hưởng lương.

Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại, phụ cấpgửi xe, công tác phí.

Đóng BHXH với mức 100% lương trên HĐLĐ.

Đảm bảo các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Làm việctừ thứ hai đến thứ sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

