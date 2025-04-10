Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra , theo dõi và đánh giá mặt bằng tiềm năng của nhóm.
Tìm kiếm, khảo sát mặt bằng và đàm phán hợp đồng thuê các mặt bằng kinh doanh theo nhu cầu phát triển của Công ty.
Lập báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mặt bằng được chọn;
Thiết lập, xây dựng mối quan hệ với các Công ty môi giới BĐS, chủ nhà, BQL các TTTM trong việc tìm kiếm các mặt bằng.
Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến chủ nhà và hợp đồng thuê nhà.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có 3-5năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng tìm kiếm mặt bằng.
Kỹ năng đàm phán.
Sẵn sàng đi công tác.
Ưu tiên từng làm trong ngành cửa hàng tiện lợi, F&B, Retail.
Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép/ năm, nghỉ sinh nhật có hưởng lương.
Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại, phụ cấpgửi xe, công tác phí.
Đóng BHXH với mức 100% lương trên HĐLĐ.
Đảm bảo các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.
Làm việctừ thứ hai đến thứ sáu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI