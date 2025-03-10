Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 37 đường 29, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm & tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty đang triển khai

-Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng ,tạo mối quan hệ với khách hàng

-Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh

- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty

2. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tiềm năng

- Chăm sóc khánh hàng tiềm năng và tư vấn phù hợp

- Giải đáp thắc mắc khách hàng về những thông tin liên quan đến sản phẩm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Văn phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ/Nam

- Độ tuổi: 18 - 35 tuổi

- Trình độ tối thiểu: 12/12

- Tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc nghành nghề kinh doanh khác

- Biết sử dụng các ứng dụng cơ bản trên máy tính.

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Trung thực

- Chịu áp lực cao

- Sáng tạo, linh hoạt

- Tinh thần trách nhiệm / tâm huyết

- Tác phong nhanh nhẹn, chỉnh chu, gọn gàng, ham học hỏi

- Bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền hạn

– Thưởng tháng, quý + Thưởng nóng từng đợt bán hàng = > THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN

– Thưởng tết đầy đủ.

– Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

– Được đào tạo chuyên sâu và thường xuyên trong lĩnh vực bán hàng, marketing

– Cơ hội phát triển chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao

– Và nhiều chính sách hỗ trợ khác cho nhân viên (hỗ trợ mua nhà với chính sách ưu đãi, ...).

2. Các hoạt động tập thể

- Tham gia các sự kiện, hội họp đúng giờ, chuyên nghiệp.

- Tham gia các chương trình đào tạo

- Du lịch hàng năm

3. Quyền lợi tài chính & phát triển

- Lương cơ bán 5.500.000

- Lương hiệu quả tặng từ 30% đến 100% lương cơ bản, xét trên doanh thu

- Hoa hồng dự án từ 2% đến 5% giá trị hợp đồng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty

- Huấn luyện trực tiếp, cầm tay chỉ việc bởi các nhân viên sales kỳ cựu, best sales và trưởng phòng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin