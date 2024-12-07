Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng của sàn kinh doanh nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng cho phòng kinh doanh nội bộ.
- Phát triển, đào tạo, quản lý, giám sát công việc của tất cả nhân viên kinh doanh nội bộ.
- Hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
- Tham mưu cho Cấp Quản lý trong việc hoạch định chiến lược.
- Tham gia các hoạt động event/mở bán của Công ty.
- Trình độ: Cao đẳng/Đại học
- Kinh nghiệm: Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm bán hàngvững vànglĩnh vực Bất động sản cao cấp
- Có năng lực và tố chất quản lý
- Có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực cao
- Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác giám sát.
- Đạo đức nghề nghiệp tốt
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Dak Lak

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học
- Kinh nghiệm: Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm bán hàngvững vànglĩnh vực Bất động sản cao cấp
- Có năng lực và tố chất quản lý
- Có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực cao
- Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác giám sát.
- Đạo đức nghề nghiệp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 82-84 Bùi Thị Xuân. - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

