Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng của sàn kinh doanh nội bộ.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng cho phòng kinh doanh nội bộ.

- Phát triển, đào tạo, quản lý, giám sát công việc của tất cả nhân viên kinh doanh nội bộ.

- Hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.

- Tham mưu cho Cấp Quản lý trong việc hoạch định chiến lược.

- Tham gia các hoạt động event/mở bán của Công ty.

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học

- Kinh nghiệm: Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm bán hàngvững vànglĩnh vực Bất động sản cao cấp

- Có năng lực và tố chất quản lý

- Có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực cao

- Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác giám sát.

- Đạo đức nghề nghiệp tốt

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Dak Lak

