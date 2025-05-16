Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MINH THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D3, đường D1, KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm ô tô hãng xe SUBARU đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ về tính năng và lợi ích của sản phẩm;

xe SUBARU

Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, phân tích và đưa ra giải pháp phù hợp, giúp họ lựa chọn sản phẩm tối ưu;

Hướng dẫn khách hàng về các chương trình khuyến mãi, chính sách thanh toán và bảo hành;

Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và hậu mãi;

Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;

Tổ chức, tham gia các sự kiện của công ty và nhà máy

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan;

Ngoại hình ưa nhìn, độ tuổi từ 22 đến 28;

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint);

Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng và mạch lạc;

Có kỹ năng Quảng cáo online, Digital Marketing...

Có kinh nghiệm bán hàng trong các lĩnh vực ô tô...

Có GPLX hạng B2 là một điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MINH THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + % doanh thu, thu nhập từ 15 - 25 triệu ++

Hỗ trợ chi phí quảng cáo 3.000.000/tháng

Lương hiệu quả bán xe, bán phụ kiện, bán BH...

Công ty hỗ trợ cơm trưa

Tham gia BH đầy đủ sau khi ký Hợp đồng lao động chính thức

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và tư vấn sản phẩm chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MINH THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin