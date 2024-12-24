Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 314 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 9 ...và 3 địa điểm khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ cho khách hàng tại cửa hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu..
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
Bảo đảm cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ, thơm tho
Gọi điện thoại khách hàng đến lấy đồ sau vệ sinh, CSKH cũ
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thân thiện và có khả năng làm việc nhóm.
Yêu thích công việc bán hàng và có trách nhiệm với công việc.
Có thể làm việc ca linh hoạt (Buổi sáng, chiều hoặc cuối tuần).
Làm được đến hết 27 tết
Xoay ca linh hoạt
Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Theo giờ + Thưởng
Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Các chế độ thưởng và phúc lợi khác tùy theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
