Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 314 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 9 ...và 3 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ cho khách hàng tại cửa hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu..

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Bảo đảm cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ, thơm tho

Gọi điện thoại khách hàng đến lấy đồ sau vệ sinh, CSKH cũ

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thân thiện và có khả năng làm việc nhóm.

Yêu thích công việc bán hàng và có trách nhiệm với công việc.

Có thể làm việc ca linh hoạt (Buổi sáng, chiều hoặc cuối tuần).

Làm được đến hết 27 tết

Xoay ca linh hoạt

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo giờ + Thưởng

Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Các chế độ thưởng và phúc lợi khác tùy theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

