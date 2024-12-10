Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Võ Thị Sáu Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ mà công ty cung cấp - du lịch, du học, thăm thân, bảo lãnh, định cư....: Anh, Mỹ, Canada, Châu Âu v.v
Tiếp nhận thông tin/tư vấn, báo giá thủ tục cho khách hàng (tại văn phòng công ty, qua điện thoại, email, Facebook, trực tiếp .....)
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh thông tin: công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, Facebook...
Tiếp nhận hồ sơ, hợp đồng theo từng sản phẩm cho khách hàng
Giải đáp các thắc mắc về dịch vụ visa của công ty cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi xin visa
Tham gia các trạng mạng xã hội, các nhóm để đăng bài viết giới thiệu về các dịch vụ của công ty
Giải quyết khiếu nại khách hàng (nếu có phát sinh)
Thực hiện báo cáo chỉ tiêu doanh số hàng quý
Tìm kiếm đối tác như tour khởi hành có yêu cầu visa,..

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa hoặc có kinh nghiệm sales tại các lĩnh vực liên quan như bảo hiểm, tour, du học, bất động sản, tài chính ngân hàng,...
Thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế. Sếp là người Anh Quốc - Trung Quốc
Trung thực, linh động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kết nối trong công việc cao
Có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, tự tin trong giao tiếp
Có tinh thần chủ động, cầu tiến
Sử dụng thành thạo MS office

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 10 triệu (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng + thưởng.
Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết theo chế độ, 12 ngày nghỉ phép năm, thưởng sinh nhật
Có phụ cấp gửi xe, ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 66/41 – 66/41A đường Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

