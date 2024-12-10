Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER
- Hồ Chí Minh: 64 Võ Thị Sáu Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ mà công ty cung cấp - du lịch, du học, thăm thân, bảo lãnh, định cư....: Anh, Mỹ, Canada, Châu Âu v.v
Tiếp nhận thông tin/tư vấn, báo giá thủ tục cho khách hàng (tại văn phòng công ty, qua điện thoại, email, Facebook, trực tiếp .....)
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh thông tin: công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, Facebook...
Tiếp nhận hồ sơ, hợp đồng theo từng sản phẩm cho khách hàng
Giải đáp các thắc mắc về dịch vụ visa của công ty cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi xin visa
Tham gia các trạng mạng xã hội, các nhóm để đăng bài viết giới thiệu về các dịch vụ của công ty
Giải quyết khiếu nại khách hàng (nếu có phát sinh)
Thực hiện báo cáo chỉ tiêu doanh số hàng quý
Tìm kiếm đối tác như tour khởi hành có yêu cầu visa,..
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa hoặc có kinh nghiệm sales tại các lĩnh vực liên quan như bảo hiểm, tour, du học, bất động sản, tài chính ngân hàng,...
Thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế. Sếp là người Anh Quốc - Trung Quốc
Trung thực, linh động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kết nối trong công việc cao
Có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, tự tin trong giao tiếp
Có tinh thần chủ động, cầu tiến
Sử dụng thành thạo MS office
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết theo chế độ, 12 ngày nghỉ phép năm, thưởng sinh nhật
Có phụ cấp gửi xe, ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
