Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Võ Thị Sáu Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ mà công ty cung cấp - du lịch, du học, thăm thân, bảo lãnh, định cư....: Anh, Mỹ, Canada, Châu Âu v.v

Tiếp nhận thông tin/tư vấn, báo giá thủ tục cho khách hàng (tại văn phòng công ty, qua điện thoại, email, Facebook, trực tiếp .....)

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh thông tin: công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, Facebook...

Tiếp nhận hồ sơ, hợp đồng theo từng sản phẩm cho khách hàng

Giải đáp các thắc mắc về dịch vụ visa của công ty cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi xin visa

Tham gia các trạng mạng xã hội, các nhóm để đăng bài viết giới thiệu về các dịch vụ của công ty

Giải quyết khiếu nại khách hàng (nếu có phát sinh)

Thực hiện báo cáo chỉ tiêu doanh số hàng quý

Tìm kiếm đối tác như tour khởi hành có yêu cầu visa,..

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa hoặc có kinh nghiệm sales tại các lĩnh vực liên quan như bảo hiểm, tour, du học, bất động sản, tài chính ngân hàng,...

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế. Sếp là người Anh Quốc - Trung Quốc

Trung thực, linh động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kết nối trong công việc cao

Có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, tự tin trong giao tiếp

Có tinh thần chủ động, cầu tiến

Sử dụng thành thạo MS office

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 10 triệu (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng + thưởng.

Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết theo chế độ, 12 ngày nghỉ phép năm, thưởng sinh nhật

Có phụ cấp gửi xe, ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NEW CHAPTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.