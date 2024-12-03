Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SW CHANNEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 185 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

I. Thông tin chung:

- Chức vụ: Nhân viên Tư vấn & Bán hàng

- Thời gian làm việc:

Buổi sáng 09h - 12h

Buổi chiều 13h - 18h

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tư vấn online: Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến cho khách hàng tiềm năng và hiện

Tư vấn online

tại thông qua các kênh giao tiếp (ví dụ: chat, email).

2. Giải đáp thắc mắc: Phản hồi và giải quyết các thắc mắc của khách hàng một cách

Giải đáp thắc mắc

nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo mức độ hài lòng cao.

3. Chăm sóc khách hàng cũ: Chủ động duy trì và phát triển mối quan hệ với khách

Chăm sóc khách hàng cũ

hàng cũ bằng cách theo dõi và hỗ trợ định kỳ.

4. Lập báo cáo hàng ngày: Thực hiện và nộp báo cáo hàng ngày về các hoạt động bán

Lập báo cáo hàng ngày

hàng và các chỉ số hiệu suất chính.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. Yêu cầu:

● Có máy tính cá nhân

● Kỹ năng giao tiếp và tương tác với khách hàng tốt.

● Có khả năng xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

● Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

● Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

● Sử dụng thành thạo các nền tảng trực tuyến cho việc tư vấn và báo cáo.

● Lựa chọn ca làm việc: Ca 7 tiếng hoặc Ca 6 tiếng.

● Trả lời khách hàng trong giờ làm việc, không muộn quá 10 phút.

● Gửi báo cáo sau ca làm việc trong vòng 2 giờ.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SW CHANNEL Thì Được Hưởng Những Gì

IV. Quyền lợi:

● Thoả thuận khi phỏng vấn.

● Được đóng BHXH ngay sau khi đạt thử việc.

● Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương.

● Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các hoạt động phát triển cá nhân.

● Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

● Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

● Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SW CHANNEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin