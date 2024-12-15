Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 24 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 24 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
9 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 24 Triệu

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn và hướng dẫn cách tìm data chất lượng.
Lắng nghe mong muốn từ khách hàng và tư vấn cho cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp về việc xây dựng trang website và app cho doanh nghiệp có nhu cầu.
Tư vấn cho khách hàng cũ của công ty chức năng mới để khách hàng nâng cấp thêm.
Lên hợp đồng cho khách hàng.
Hỗ trợ tiếp nhận lấy ý tưởng về giao diện, logo, màu sắc chủ đạo,..., phản hồi với bộ phận kỹ thuật của công ty để hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Người yêu thích công việc giao tiếp khách hàng & tạo mối quan hệ tích cực.
Người thích công việc liên quan đến bàn hàng hoặc có tố chất kinh doanh.
Tính tình thật tình, nhiệt huyết khi làm việc, có tính cầu tiến cao, mong muốn xây dựng thu nhập cao.
Lịch sự trong giao tiếp công sở, giao tiếp khách hàng.
Khả năng chịu được áp lực công việc ở mức trung bình khá.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sản phẩm ngay khi nhận việc.
Nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp hơn. Đa số là doanh nghiệp.
Tăng kỹ năng đàm phán, chăm sóc khách hàng, kỹ năng chốt đơn hàng.
Môi trường làm việc năng động trên tinh thần team nhóm, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng đội nhóm.
Khả năng thăng tiến cao trong con việc nếu bạn có năng lực trong việc bán hàng và xây dựng đội ngũ.
Thưởng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo chương trình của Cty và quản lý.
Du lịch thường niên 2 lần trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

