Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 đường số 5, phường 7, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tư vấn cho khách hàng các quy định của nhà nước về lĩnh vực môi trường;

Viết báo cáo chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan nhà nước thẩm định và phê duyệt: báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, báo cáo đăng ký môi trường, báo cáo vận hành thử nghiệm, báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ, báo cáo/đề án khai thác nước mặt,...

Liên hệ, thu thập thông tin dự án để lập các báo cáo chuyên ngành, lập báo giá cho khách hàng;

Bàn giao, nghiệm thu các sản phẩm với khách hàng;

Lập báo giá, soạn thảo, thương thảo hợp đồng kinh tế;

Thực hiện báo cáo và các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH khối ngành Quản lý môi trường;

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

Thời gian làm việc:

Có thể di chuyển công tác (ngắn ngày)

Tại Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC THU NHẬP: 12.000.000 - 18.000.000 (Tùy theo năng lực của ứng viên)

Làm việc từ thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm việc cách tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h15;

Được giao kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp Luật;

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật (Công ty không nợ tiền BHXH);

Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24 (đối với toàn thể CB-CNV);

Được tham gia Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe (đối với cấp quản lý hoặc/và CB-CNV làm việc từ đủ 03 năm tại công ty, công ty đại diện mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của nhân viên,...);

Được ứng lương vào giữa tháng và chi trả lương vào ngày cuối tháng;

Được Thưởng lương tháng 13; Thưởng giới thiệu nhân sự; Thưởng giới thiệu dự án; Thưởng giới thiệu nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;

Được xem xét điều chỉnh lương định kỳ hằng năm;

Được nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Luật;

Được thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;

Được tặng quà sinh nhật hằng năm cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3, 20/10;

Được tặng quà cho con của CB-CNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu;

Được công ty quan tâm và thực hiện các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,... đối với CB-CNV và người thân của CB-CNV theo chính sách phúc lợi và công đoàn của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo, Teambuiding, Thanks Party;

Được tham gia các chương trình thiện nguyện của công ty

Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;

Được trang bị thư viện Sách để CB-CNV trau dồi kiến thức và kỹ năng sống;

Được trang bị đầy đủ các phương tiện xe ô tô và các phụ kiện kèm theo như: chăn mền, nước suối, khăn lạnh, nón, khẩu trang, cồn sát khuẩn trên tất cả các xe để đưa đón CB-CNV đi công tác;

Được cấp phát đầy đủ đồng phục, áo mưa, áo khoác cho CB-CNV hằng năm;

Được tập Gym miễn phí tại văn phòng;

Được giữ xe và bảo quản xe an toàn tại nhà xe của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

