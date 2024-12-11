Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Doctor Scar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SS1N Hồng Lĩnh, phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giới thiệu, tư vấn bán dược mỹ phẩm cho khách hàng theo từng tình trạng da của khách qua các kênh kinh doanh của Công ty

Thiết kế routine chăm sóc da cho từng nhóm bệnh lý khách hàng

Tham gia vào các hoạt động marketing của Công ty để tư vấn, bán sản phẩm.

Trước khi gửi hàng cho khách kiểm tra lại toa thuốc, dược mỹ phẩm theo đúng với đơn hàng và thông tin khách hàng.

Quản lý, kiểm kê hạn sử dụng, tình trạng của thuốc, dược mỹ phẩm để có phương án xử lý hàng hư hỏng, hết hạn, hàng không đảm bảo chất lượng, lên kế hoạch để nhập hàng

Soạn đơn thuốc cho khách theo yêu cầu của bác sĩ, theo đơn thuốc được chỉ định. Hướng dẫn khách hàng về cách thức và thời điểm dùng thuốc, dược mỹ phẩm theo đơn chỉ định của Bác sĩ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành.

Có kinh nghiệm về tư vấn viên, telesale dược mỹ phẩm từ 03 năm trở lên.

Có kiến thức về skin care, làm đẹp, chăm sóc da

Yêu thích ngành làm đẹp, dược mỹ phẩm

Ưu tiên từng làm trong môi trường nghành thẩm mỹ, da liễu.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục với khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Doctor Scar Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7- 9 tr + hoa hồng doanh thu từ 1-3%

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành khi ký kết hợp đồng lao động.

Được review lương hàng năm.

Được công ty đào tạo những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần có trong tư vân cho khách hàng. Được đào tạo, bổ sung kiến thức trong ngành làm đẹp, chăm sóc da, điều trị sẹo rỗ.

Các phúc lợi hấp dẫn được quy định trong chính sách của Công ty: Thưởng lễ tết, lương tháng 13, đám cưới, sinh nhật, lễ 8/3. Nghỉ lễ tết theo đúng quy định pháp luật.

Team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Doctor Scar

